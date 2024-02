Essilor International Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für Anleger, um die Preisgünstigkeit einer Aktie zu bewerten. Im Fall von Essilorluxottica liegt das KGV bei 57,88, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Essilorluxottica ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In technischer Hinsicht zeigt die Essilorluxottica ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 175,32 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 188,12 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,3 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 182,29 EUR, was einer Abweichung von +3,2 Prozent entspricht. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Essilorluxottica liegt bei 35,38, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Essilorluxottica auf der Grundlage fundamentaler, Anleger- und technischer Kriterien insgesamt positiv bewertet wird.