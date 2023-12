Essilor International Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf der Relation der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Essilorluxottica-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 6. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weniger Volatilität als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Essilorluxottica damit ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Essilorluxottica eine Rendite von 71,26 Prozent erzielt hat, was mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Essilorluxottica ebenfalls mit 71,26 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Essilorluxottica mit 57,88 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Hinsichtlich der Dividende weist Essilorluxottica eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent auf, was leicht höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Essilorluxottica-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.