Essex Property Aktie: In selten guter Lage!

Essex Property Trust Inc notiert aktuell (Stand 10:10 Uhr) mit 234.8 USD mehr oder weniger gleich (+0.03 Prozent).

Wie Essex Property Trust Inc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 5 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die Essex Property Trust Inc ist mit einem Kurs von 234,8 USD inzwischen +8,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +5,18 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Essex Property Trust Inc zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Essex Property Trust Inc-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Essex Property Trust Inc-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Essex Property Trust Inc vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 237 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 0,94 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (234,8 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Essex Property Trust Inc somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.