Essex Property Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Technische Analyse zeigt, dass Essex Property Trust Inc laut trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 229,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 242,97 USD liegt, was einer Abweichung von +5,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 237,96 USD, was einer Abweichung von +2,11 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Essex Property Trust Inc ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analystenmeinungen sind gespalten: In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 6 Bewertungen, wovon 1 als "Gut", 3 als "Neutral" und 2 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 233,17 USD, was einem Abwärtspotential von -4,03 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Anlegerstimmung zeigt sich überwiegend positiv: In den letzten Tagen gab es 11 positive und nur zwei negative Tage, was auf eine positive Einschätzung der Marktteilnehmer hindeutet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Die Stimmungsanalyse ergibt daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist (RSI7 bei 19,01 Punkten), was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44,84 und zeigt somit keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Essex Property Trust Inc ein "Gut"-Rating auf Basis des RSI.

In Summe erhält das Unternehmen somit überwiegend positive Bewertungen in den verschiedenen Analysen und Einschätzungen.