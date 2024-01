Essex Property Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Essex Property Trust Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Essex Property Trust Inc. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 238,63 USD ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -1,7 Prozent. Dies würde zu einer "Neutral"-Empfehlung führen. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Essex Property Trust Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion stellte fest, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auch durch die Analyse von berechenbaren Signalen erhielt das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Essex Property Trust Inc liegt bei 48,73, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und bewegt sich bei 29, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt nur schwache Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Essex Property Trust Inc daher insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.