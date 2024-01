Essex Property Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Essex Property Trust Inc liegt bei 51,92, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 28, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen konnte bei Essex Property Trust Inc eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen dazu, dass dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Essex Property Trust Inc für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 224,32 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs (248,33 USD) eine Abweichung von +10,7 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 225,17 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem +10,29 Prozent Unterschied führt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Essex Property Trust Inc-Aktie laut Analysten die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die vorliegenden Bewertungen zeigen 2 Gut, 4 Neutral und 2 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Essex Property Trust Inc vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 238,63 USD angesiedelt, was zu einer prognostizierten Performance von -3,91 Prozent führt und daher zur Einstufung "Neutral" führt. Die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung wird daher von der Redaktion insgesamt mit "Neutral" eingestuft.