Essex Property Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Essex Property Trust Inc: Analysten bewerten neutral, aber technische Analyse zeigt positive Trends

Die Einschätzung von Analysten zu Essex Property Trust Inc ist neutral, wie aus den letzten zwölf Monaten hervorgeht. Es gibt 2 positive, 4 neutrale und 2 negative Bewertungen, was im Durchschnitt einem neutralen Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 238,63 USD, was einem möglichen Rückgang um -3,44 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt jedoch positive Trends. Der langfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 222,82 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 247,12 USD liegt. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 219,9 USD eine positive Entwicklung. Auf Basis der trendfolgenden Indikatoren erhält die Essex Property Trust Inc-Aktie daher insgesamt eine positive Bewertung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich hingegen eine schwache Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen besonders positiv, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung von Analysten, aber positive Trends in der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.