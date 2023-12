Essex Property Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse des Essex Property Trust Inc zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 222,51 USD liegt, während der Aktienkurs 240,43 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +8,05 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 218,47 USD, was einer Differenz von +10,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der Essex Property Trust Inc von Analysten als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und 2 als "Schlecht". Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 238,63 USD, was einer Erwartung von -0,75 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Essex Property Trust Inc derzeit überverkauft ist, mit einem Wert von 29,07 für den 7-Tage-Zeitraum. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt erhält die RSI-Bewertung eine Gesamteinstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Essex Property Trust Inc-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.