Essex Property Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Von den 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Essex Property Trust Inc-Aktie sind 2 "Gut", 4 "Neutral" und 2 "Schlecht". Das ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 238,63 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -2,58 Prozent vom letzten Schlusskurs (244,95 USD) fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Essex Property Trust Inc daher von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Essex Property Trust Inc in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Essex Property Trust Inc diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der gleitende Durchschnittskurs der Essex Property Trust Inc liegt bei 222,32 USD, während der aktuelle Kurs bei 244,95 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +10,18 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 216,86 USD, was einer Distanz von +12,95 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In den letzten zwei Wochen wurde die Essex Property Trust Inc von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Es wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, wobei abschließend 3 Schlecht-Signale gefunden wurden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.