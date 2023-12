Essex Property Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Anlegerstimmung gegenüber Essex Property Trust Inc war in den letzten Tagen größtenteils positiv. In den sozialen Medien wurden 12 positive und ein negativer Tag verzeichnet, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führte. Zudem gab es ein Handelssignal auf der Basis historischer Berechnungen, das ebenfalls positiv ausfiel. Insgesamt wird Essex Property Trust Inc daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Essex Property Trust Inc beträgt 31,75, was als neutral angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt einen Wert von 19, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird diese Kategorie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Einschätzungen und 2 negative Bewertungen abgegeben, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Essex Property Trust Inc liegt bei 238,63 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -5,59 Prozent sinken wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Essex Property Trust Inc-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 223,19 USD, während der letzte Schlusskurs bei 252,75 USD deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristige Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 221,17 USD eine positive Abweichung von +14,28 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Essex Property Trust Inc daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.