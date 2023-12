Essex Minerals Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Optegra Ventures liegt bei 25, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 33,33, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Optegra Ventures derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Optegra Ventures derzeit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD200 des Wertes beträgt 0,12 CAD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -54,17 % entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 CAD, was einer Abweichung von -8,33 % entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie Kommentare auf sozialen Plattformen einschätzen. In Bezug auf Optegra Ventures wurden die Kommentare als neutral bewertet, und die Themen in den sozialen Medien waren ebenfalls vorwiegend neutral. Daher wird die Stimmung in Bezug auf die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Optegra Ventures hinsichtlich der Anlegerstimmung.