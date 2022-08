Essex Furukawa veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht und setzt sich Ziele zur CO2-Reduzierung

Weitere Suchergebnisse zu "Furukawa":

Atlanta (ots/PRNewswire) -Essex Furukawa Magnet Wire hat heute seinen ersten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und seine Ziele zur Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes in Verbindung mit der Vision 2030 bekannt gegeben. Der Bericht wurde erstellt, um die Rechenschaftspflicht und die Fortschritte auf dem Weg zur Vision 2030: A Sustainable Future, Our Driving Force aufzuzeigen und wird in Zukunft jährlich veröffentlicht werden. Der Bericht enthält auch Ergebnisse und Ziele für das Erreichen von Null-Abfall auf der Deponie in den Produktionsstätten, für die Reduzierung des Energieverbrauchs und für erneuerbare Energien.Die Vision 2030 wurde mit drei Kernwerten entwickelt - bahnbrechende Innovation, umweltfreundliche Produktion und flexible Digitalisierung -, die als grundlegende Bausteine dazu beitragen werden, dass Essex Furukawa die Magnetdrahtindustrie zum Besseren verändert.Laut CEO Daniel Choi dient der Bericht dazu, das Unternehmen für die Einhaltung der öffentlich gesetzten Ziele verantwortlich zu machen.„Der Grad an Transparenz, der in diesem Bericht gezeigt wird, spiegelt die Verpflichtung wider, die wir bei der Ankündigung der Vision 2030 im April letzten Jahres eingegangen sind", sagte Choi. „Essex Furukawa wird weiterhin Wege finden, um innovativ zu sein und effizienter und umweltfreundlicher zu produzieren, und die Vision 2030 zeigt unseren Weg zur Erreichung dieser Ziele auf."Der 25-seitige Bericht enthält die Ergebnisse des letzten Jahres und zeigt, wie sie mit dem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz des Unternehmens zusammenhängen. Er untersucht die Themen Abfallvermeidung bis zur Deponie, Energiereduzierung, erneuerbare Energien und Kohlenstoffreduzierung in Bezug auf die grüne Produktion. Außerdem wird erläutert, wie Essex Furukawa disruptive Innovationen umsetzt und welche Schritte bereits unternommen wurden, um die Ziele der agilen Digitalisierung zu erreichen.Austin Robinson, Projektmanager für Nachhaltigkeit bei Essex Furukawa, sagte, dass Essex Furukawa durch diese konsequenten Kommunikationsbemühungen in der Lage sein wird, sowohl intern als auch extern Transparenz zu schaffen.„In unserem Bestreben, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, müssen wir beharrlich unsere Daten analysieren, zusätzliche Lösungen finden und bei der Weitergabe der Ergebnisse eine Führungsmentalität an den Tag legen", sagte sie. „Wir haben in vielen Bereichen, die in diesem Bericht ausführlich beschrieben werden, enorme Fortschritte gemacht.Letztendlich sind wir sehr stolz auf die unternommenen Anstrengungen und auf diejenigen, die auch in Zukunft fortgesetzt werden."Der Weg der Vision 2030, den Essex Furukawa eingeschlagen hat, ist mit diesem ersten Bericht nicht zu Ende. Es ist nur ein erster Außenposten. Mit der Veröffentlichung unserer Ergebnisse aus dem vergangenen Kalenderjahr betrachten wir die heutige Aktion als eine Anerkennung dessen, was getan wurde, als Benchmarking und als Festlegung unseres Kurses für die Zukunft. Die Vision 2030 wird das nächste Jahrzehnt mit neuen Innovationen, zusätzlichen Entwicklungen und Verfeinerungen unseres Verfahrens anführen.Informationen zu Essex Furukawa Magnet WireEssex Furukawa Magnet Wire LLC ist der weltweit führende Anbieter von Magnetdraht, der von den meisten großen Erstausrüstern, Tier-1-Zulieferern und Branchenführern in den Bereichen Automobil, Energie, Industrie sowie Gewerbe und Wohnen verwendet wird. Das in Atlanta ansässige Unternehmen ist ein globales Joint Venture, das 2020 zwischen Essex Magnet Wire und Furukawa Electric Co. gegründet wurde, die beide führend in der Entwicklung von Magnetdrahtprodukten und kundenspezifischen Lösungen sind. Das fusionierte Unternehmen, das sich auf die Stärken von Essex Magnet Wire und Furukawa Electric stützt, kann auf mehr als zwei Jahrhunderte gemeinsamer Erfahrung und Kenntnisse zurückgreifen, um Innovationen voranzutreiben und sich gleichzeitig auf die Bereitstellung hervorragender Fertigungsqualität und eines hervorragenden Kundendienstes zu konzentrieren. essexfurukawa.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1295268/Essex_Furukawa_Magnet_Wire_LLC_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3611024-1&h=1632809846&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3611024-1%26h%3D2871026550%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1295268%252FEssex_Furukawa_Magnet_Wire_LLC_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1295268%252FEssex_Furukawa_Magnet_Wire_LLC_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1295268%2FEssex_Furukawa_Magnet_Wire_LLC_Logo.jpg)Pressekontakt:Scarlett Scudder,CoporateMarketing@EssexFurukawa.comOriginal-Content von: Essex Furukawa Magnet Wire LLC, übermittelt durch news aktuell