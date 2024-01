Essex Bio- Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Aktienkurs von Essex Bio- hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,41 Prozent erzielt, was 26,1 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -18,15 Prozent, und Essex Bio- liegt aktuell 25,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Essex Bio- Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,13 HKD. Der letzte Schlusskurs von 2,5 HKD weicht somit um -20,13 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so ergibt sich eine andere Bewertung mit einem "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Essex Bio- als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 41,38 und einem RSI25-Wert von 48,67, die beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führen.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essex Bio- bei einem Wert von 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,71 als unterbewertet gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.