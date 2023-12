Essentra Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preissituation. Im Fall von Essentra liegt das KGV bei 543,02, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält sie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Essentra zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führen. Die Aktivität in den Diskussionen ist deutlich gesunken, und die Stimmungsänderung war negativ.

In technischer Hinsicht wird Essentra als "Neutral" eingestuft. Der aktuelle Kurs liegt +4,31 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, während die Distanz zum GD200 bei -4,02 Prozent liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich eine überwiegend positive Diskussion in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Anleger zeigten an vier Tagen positive Stimmungen, an insgesamt zwei Tagen neutrale und an keiner einzigen Tag negative Stimmungen.

Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Essentra insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Dies steht im Kontrast zu der eher "Schlecht"-Einstufung aufgrund fundamentaler und sentimentaler Kriterien.