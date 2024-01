Essentra Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Essentra-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 166,88 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 158 GBP (-5,32 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und liegt aktuell bei 157,97 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment rund um Essentra war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sieben Tagen überwog eine positive Stimmung, während an insgesamt zwei Tagen neutrale Meinungen vorherrschten. Aktuell zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Essentra beträgt derzeit 1,34 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Chemikalien") von 8,82 % als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Dividende.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Essentra in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate gezeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert.