Essentra Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Essentra verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,49 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche durchschnittlich um -16,11 Prozent, was bedeutet, dass Essentra um -1,38 Prozent unterperformt hat. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -16,11 Prozent, wobei Essentra 1,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Essentra ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Essentra eine Dividendenrendite von 1,34 Prozent auf, was 7,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Chemikalien" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 8 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essentra beträgt derzeit 543, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn die Börse 543,02 Euro zahlt. Dieser Wert liegt um 1375 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 36. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Essentra ausgesprochen haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut". Von den insgesamt 3 Bewertungen waren 3 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Essentra gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 291,67 GBP, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 78,94 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" auf Basis der Analysten-Untersuchung.