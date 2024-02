Essentra Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse der Essentra-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 163,74 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 166,2 GBP liegt damit nur um 1,5 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 162,6 GBP liegt mit einem Unterschied von +2,21 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Essentra-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Essentra-Aktie ein aktuelles KGV von 543,02 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 30,49 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Die Analysteneinschätzung für die Essentra-Aktie ist hingegen positiv, mit einer durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 291,67 GBP, was einem Aufwärtspotential von 75,49 Prozent entspricht. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie 3 Mal mit "Gut" und 0 Mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Analysteneinschätzung führt.

Auch die Anlegerstimmung bezüglich Essentra ist größtenteils positiv, wie unsere Analysten auf sozialen Plattformen festgestellt haben. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen von Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Essentra-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik, eine Überbewertung auf fundamentalen Kriterien, eine positive Analysteneinschätzung und eine insgesamt positive Anlegerstimmung.