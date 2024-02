Essentra Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Essentra gesprochen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI der Essentra liegt bei 61,9, während der RSI25 der Aktie bei 43 liegt. Beide Werte weisen auf eine neutrale Situation hin, weshalb die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essentra liegt derzeit bei 543, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,49 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe nach fundamentalen Kriterien.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Essentra insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 290 GBP ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 76,83 Prozent, was zu einer positiven "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Essentra daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.