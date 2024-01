Essential Utilities löst Jubelsturm aus!

Aktuelle Analyse von Essential Utilities

Gemäß den Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate erhält die Aktie von Essential Utilities 2 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Essential Utilities, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 53 USD, was einem potenziellen Anstieg um 39,18 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 38,08 USD. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,63 USD, während der aktuelle Kurs bei 38,08 USD liegt, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +6,49 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt erhält Essential Utilities also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Essential Utilities ist ebenfalls positiv, wie aus der Betrachtung von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Abschließend ergibt die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating für Essential Utilities. Sowohl der RSI7 (36,72 Punkte) als auch der RSI25 (36,35 Punkte) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie von Essential Utilities sowohl aus Sicht der Analystenempfehlungen als auch der technischen Analyse und Anlegerstimmung positive Bewertungen erhält und somit als aussichtsreich angesehen wird.