Essential Utilities Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die technische Analyse der Essential Utilities-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,63 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,08 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,42 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 35,76 USD, was einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +6,49 Prozent ergibt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Essential Utilities-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von Essential Utilities wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung an den sozialen Plattformen. Die Analyse der Kommentare und Befunde auf diesen Plattformen zeigt überwiegend positive Reaktionen, ebenso wie die positiven Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Essential Utilities zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Die Einschätzungen von Analysten der letzten zwölf Monate ergeben 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 53 USD, was eine Empfehlung zum Kauf der Aktie mit einem möglichen Anstieg um 39,18 Prozent darstellt. Somit erhält die Essential Utilities-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.