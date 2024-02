Essential Utilities Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Essential Utilities liegt bei 40,39 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,89 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über Essential Utilities. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Essential Utilities in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer "neutral" Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten zu Essential Utilities ist positiv, mit 2 "Gut" Bewertungen und keinem "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 53 USD festgesetzt, was einem Potenzial von 46,45 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "gut" Bewertung von der Redaktion.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Essential Utilities von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, und auch die Themen rund um den Wert waren mehrheitlich positiv. Auf dieser Ebene ergibt sich daher insgesamt eine "gut" Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass sowohl die technische Analyse als auch die Einschätzungen von Analysten und Anlegern zu einer neutralen bis positiven Bewertung von Essential Utilities führen.

