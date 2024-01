Essential Properties Realty Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der gleitende Durchschnittskurs der Essential Properties Realty Trust Inc beläuft sich nun auf 23,81 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 25,56 USD erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz von +7,35 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Bezogen auf den GD50 der letzten 50 Tage, liegt der Stand bei 23,66 USD, was einer Distanz von +8,03 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Bei der Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der weniger volatile RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,7, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Essential Properties Realty Trust Inc insgesamt 5 Analystenbewertungen, wovon 5 als "Gut" und 0 als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 27,63 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 8,08 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmung festzustellen sind. Somit wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt ergibt sich damit für Essential Properties Realty Trust Inc eine Gesamtbewertung von "Neutral".