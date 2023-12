Essent Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Dividende der Essent-Aktie liegt derzeit bei einer Rendite von 2,16 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag von 3,71 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Essent-Aktie als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 33,99 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 46,34 Punkten liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" für die Essent-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Essent-Aktie bei 46,19 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt derzeit bei 50,19 USD, was einem Abstand von +8,66 Prozent entspricht. Der GD50, basierend auf den letzten 50 Tagen, liegt bei 48,12 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zur Essent-Aktie in den letzten Wochen. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Essent daher als angemessen bewertet, insbesondere in Bezug auf die Anlegerstimmung.