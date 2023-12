Essent Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Essent-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Essent herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,27 Punkten, was darauf hinweist, dass Essent weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 44,96, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Auf dieser Basis erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Essent diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt sich über den gesamten analysierten Zeitraum positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und kaum Änderungen in der Stimmung zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Essent-Wertpapier.