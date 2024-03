Essent Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und kann Hinweise auf überkaufte oder unterverkaufte Titel geben. Der RSI der Essent-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 25, was auf eine Überverkauftheit hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der bei 27,97 liegt, was ebenfalls auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Rating für Essent nach der RSI-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essent liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 63,24 unterbewertet ist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ebenfalls eine positive Entwicklung, da der Schlusskurs der Essent-Aktie über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Unterschied und führt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt Essent mit einer Ausschüttung von 1,8 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 %, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Grundlage des RSI, des KGV und der technischen Analyse, während die Dividendenpolitik als weniger positiv bewertet wird.