Essent Aktie: Einfach nur Spitze!

Investoren: Die Diskussionen über Essent in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Titels. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von Essent angemessen bewertet.

Sentiment und Buzz: Auch eine längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Essent zeigte interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Essent als unterbewertet. Das KGV liegt mit 8,35 insgesamt 85 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung", der 56,55 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Essent von Research-Analysten insgesamt mit 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Somit leiten wir eine langfristige Einstufung als "Gut" ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie von Essent liegt im Mittel bei 54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 53,38 USD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 1,16 Prozent und damit eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Essent.