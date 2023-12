Essent Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Essent liegt bei 28,3, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 41, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation angesehen wird, die eine "Neutral" Bewertung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Gut" vergeben.

Einen wichtigen Beitrag zur Bewertung einer Aktie leistet auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität der Essent ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essent mit einem Wert von 8,35 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" und daher unterbewertet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Essent-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 46,35 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,16 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Essent-Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Essent-Aktie sowohl aus technischer als auch fundamentaler Sicht als eine gute Anlage eingestuft.