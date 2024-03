Essensys Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz auf sozialen Medien hat gezeigt, dass Essensys neutral bewertet wird. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, da es in letzter Zeit kaum Änderungen gegeben hat. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge bezüglich Essensys gab. Die meisten Themen rund um das Unternehmen waren neutral, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" angemessen bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Essensys liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 95, was ebenfalls als überkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält Essensys daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Essensys derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 33,33 GBP, während der Aktienkurs bei 21,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -35,49 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 31,4 GBP zeigt eine Abweichung von -31,53 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht" für Essensys.