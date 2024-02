Essensys Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung und der Buzz um Essensys können über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderungen beobachtet und analysiert werden. Diese Daten liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsaktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Essensys in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Essensys-Aktie hat einen Wert von 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 79,76 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Essensys.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung für Essensys. Der GD200 des Wertes liegt bei 34,74 GBP, während der Kurs der Aktie bei 28,5 GBP um -17,96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 33,62 GBP zeigt eine Abweichung von -15,23 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Essensys in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".