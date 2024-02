Essensys Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Essensys eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Essensys daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Essensys liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 79, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt erhält Essensys daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Essensys keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz um Essensys mit "Neutral" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Essensys-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,98 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 29,5 GBP liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,04 GBP, auch hier liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Essensys daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.