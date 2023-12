Essa Pharma Aktie: Das ist die Höhe!

Die Essa Pharma ist derzeit 6,99 USD und damit um +32,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +99,15 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" ein.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Essa Pharma eingestellt waren. Es gab insgesamt 13 positive und ein negatives Stimmungsbild. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Schlecht"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Essa Pharma zeigte eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Essa Pharma liegt bei 34,3, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und auch hier bewegt sich der RSI für die Essa Pharma bei 37, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".