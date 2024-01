Essa Pharma Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Essa Pharma":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Essa Pharma auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 46,43 Punkte, was darauf hindeutet, dass Essa Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral" Einstufung. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 41,76, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Essa Pharma für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Essa Pharma mit einer Rendite von 137,79 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 121 Prozent. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 25,36 Prozent, wobei Essa Pharma mit 112,43 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so hat sich die Stimmung für Essa Pharma in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auch hier erhält Essa Pharma eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Essa Pharma mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.