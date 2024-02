Essa Pharma Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Essa Pharma":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Essa Pharma eingestellt waren. Es gab 12 positive Tage und einen negativen Tag, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung ersichtlich war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Essa Pharma daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Essa Pharma beträgt der RSI 89,12, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,28, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Essa Pharma-Aktie bei 4,55 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,2 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 7,91 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Essa Pharma führt. Insgesamt wird Essa Pharma basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Essa Pharma im vergangenen Jahr eine Rendite von 259,8 Prozent erzielt, was 265,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -9,62 Prozent, wobei Essa Pharma aktuell 269,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.