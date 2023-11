Essa Pharma Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Essa Pharma":

Die Essa Pharma-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 3,25 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,47 USD liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +68,31 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,17 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +31,18 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Essa Pharma liegt bei 45,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt mit einem Wert von 38,54 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Bei einem Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor ergibt sich, dass die Essa Pharma-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,77 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Sektordurchschnitt liegt sie damit um 8,21 Prozentpunkte niedriger. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche beträgt 91,91 Prozent, wobei die Essa Pharma-Aktie aktuell um 29,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Abschließend wird auch die Dividendenrendite der Essa Pharma betrachtet, die gegenüber dem Branchendurchschnitt eine 2,52 Prozentpunkte niedrigere Rendite aufweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen ein gemischtes Bild der Essa Pharma-Aktie, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte berücksichtigt werden müssen.