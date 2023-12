Essa Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Essa-Aktie wird derzeit im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung mit einer Dividende von 3,94 % niedriger bewertet. Dies ergibt sich aus einer Differenz von 134,37 Prozentpunkten, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt ein Niveau von 17,73, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 20,34 eine positive Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamteinschätzung "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essa liegt bei 8,12, was 49 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 15. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zu Essa veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Essa, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.