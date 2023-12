Essa Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Essa: Analyse der Aktie und Branchenvergleich

Investoren, die derzeit in die Aktie von Essa investieren, können eine Dividendenrendite von 3,94 % erzielen, was 134,84 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Essa mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,12 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,11. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, was sie zu einer "Gut"-Empfehlung macht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI bei Essa auf 18,68 Punkte geschätzt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 26,33 im überverkauften Bereich. Somit erhält Essa auch in diesem Punkt eine positive Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Finanzen" weist Essa eine Rendite von -20,27 Prozent auf, was mehr als 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktienentwicklung im vergangenen Jahr.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Essa in Bezug auf die Dividendenrendite und die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr schlechter abschneidet. Jedoch wird die Aktie aufgrund des niedrigen KGV und des überverkauften RSI positiv bewertet. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.