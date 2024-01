Essa Aktie: Jetzt aber!

Essa schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 3,94 % aus, was 134,88 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 138,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zur Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung.

Die Diskussionen auf sozialen Medien spiegeln keine klare Richtung in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen zu Essa wider. In den letzten Tagen wurden vorwiegend neutrale Themen über das Unternehmen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet, weist Essa ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Dies deutet darauf hin, dass Essa derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Essa von 20,02 USD eine Entfernung von +25,83 Prozent vom GD200 (15,91 USD), was ein positives Signal darstellt. Zudem weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, einen Kurs von 17,12 USD auf, was einem Abstand von +16,94 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Essa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.