Essa Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Essa-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,27 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Bereich "Finanzen" liegt Essa 26,7 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,44 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -2,52 Prozent, wobei Essa aktuell 17,75 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verbesserung für Essa festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Essa in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Essa-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 15,84 USD für den Schlusskurs lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 19,02 USD, was einem Unterschied von +20,08 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (16,37 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Essa daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Essa-Aktie zeigt Werte von 26 und 25,89, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Dadurch erhält Essa in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Essa.