Essa Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Aktie von Essa wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Beginnend mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass die Aktie mit einem KGV von 10,42 deutlich niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die fundamentale Analyse.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Rendite der Essa-Aktie im vergangenen Jahr bei -1,69 Prozent lag, was 11,68 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 0,23 Prozent und Essa liegt aktuell 1,92 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Die Essa-Aktie zeigt einen überverkauften Zustand sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an Essa in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch ein neutrales Rating.

Insgesamt wird die Essa-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft, wobei die fundamentale Analyse als "Gut" bewertet wird.