Esquire Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Esquire Aktie übertrifft Finanzsektor im Jahresvergleich

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt die Esquire Aktie eine Rendite von 33,17 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 4,83 Prozent, wobei auch hier Esquire mit 28,34 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Esquire Aktie liegt bei 56,48, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Neutral" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Esquire ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der Meinungen war in den vergangenen Wochen positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf die weichen Faktoren zeigt die Aktie von Esquire eine geringe Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Bewertung "Schlecht" in diesem Bereich führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ist die Esquire Aktie insgesamt positiv zu bewerten.