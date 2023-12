Esquire Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktie von Esquire wird auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da es mit 9,65 um 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 16,37. Dies signalisiert eine gute fundamentale Bewertung. Auch in Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance liegt Esquire mit einer Rendite von 9,49 Prozent im Vergleich zu anderen Finanzunternehmen leicht darunter. Dennoch zeigt die Aktie im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche eine mittlere Rendite von 0,23 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich überlegen zu sein.

Darüber hinaus ergibt der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Esquire-Aktie einen neutralen Wert von 45, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis liegt bei 38,7, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer neutralen RSI-Bewertung für Esquire.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Esquire in den sozialen Medien überwiegend positiv diskutiert wird. In den letzten Tagen gab es jedoch weder starke positive noch negative Meinungen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich also eine gute Bewertung sowohl aus fundamentaler als auch aus Anleger-Sicht.