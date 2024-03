Esquire Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Esquire-Aktie zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 47,33 USD, während der aktuelle Kurs bei 49,66 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,92 Prozent und führt zu einer Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 49,43 USD, was die Aktie mit einem Abstand von +0,47 Prozent ebenfalls als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität erhöht ist, was zu einer Einschätzung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Esquire als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor erzielte die Esquire-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,66 Prozent, was 4,22 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt -2,86 Prozent, wobei Esquire aktuell 12,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Esquire-Aktie bei 1,04 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.