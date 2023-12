Esquire Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Esquire-Aktie wird in verschiedenen Analysen bewertet, um Anlegern einen Einblick in ihre Performance zu geben. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 1,07 Prozent, was 137,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Esquire bei 49,96 USD liegt, was einer Entfernung von +11,77 Prozent vom GD200 (44,7 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 47,19 USD, was einer positiven Differenz von +5,87 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Esquire-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,65 insgesamt 38 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Esquire-Aktie im letzten Jahr bei 9,49 Prozent, was 2,27 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite jedoch um 8,02 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.