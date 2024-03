Esquire Aktie: Kaum zu glauben!

Esquire: Analyse von Dividendenrendite, Aktienkurs, Analysteneinschätzungen und Relative Strength Index

Esquire weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,04 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,75 %) als niedriger einzustufen ist. Die Differenz beträgt 137,71 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigt Esquire in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,66 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um -0,48 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +10,14 Prozent. Im Sektor "Finanzen" lag die Rendite bei 7,42 Prozent, wobei Esquire um 2,25 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Somit erhält Esquire ein "Gut"-Rating in Bezug auf den Branchen- und Sektorvergleich.

Analysten haben Esquire in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für Esquire liegt im Mittel bei 60 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,97 Prozent ergibt und somit mit "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Esquire liegt derzeit bei 68,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 52 wird Esquire als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Neutral".