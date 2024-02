Esprit Holdings Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Esprit-Aktie ist derzeit -20,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -35,71 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Esprit. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Esprit für diese Stufe daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Esprit. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ergibt. Daher erhält Esprit eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.