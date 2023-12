Esprit Holdings Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten vier Wochen wurden bei Esprit keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Esprit eine Rendite von -55,75 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist eine mittlere Rendite von 2,58 Prozent in den letzten 12 Monaten auf, wobei Esprit mit 58,33 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Esprit beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 36,84 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,59 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Esprit mit 0,365 HKD derzeit um +10,61 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Gut" betrachtet. Im Gegensatz dazu zeigt die Distanz zum GD200 der vergangenen 200 Tage einen Wert von -23,96 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.