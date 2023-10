Esprit-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse zeigt, dass die Esprit-Aktie sich in einem Abwärtstrend befindet. Der langfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,58 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,34 HKD liegt, was einer Abweichung von -41,38 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,38 HKD, ebenfalls unter dem aktuellen Schlusskurs (-10,53 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält Esprit daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Esprit waren langfristig betrachtet durchschnittlich aktiv, aber es gab kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet hat Esprit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 45 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Esprit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur wenigen negativen Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Esprit. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet.