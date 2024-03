Esprit Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

Esprit Aktien unterdurchschnittlich in Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Esprit hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -65,28 Prozent erzielt, was zu einer deutlichen Underperformance im Branchenvergleich führt. Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -12,18 Prozent gefallen, was eine Unterperformance von -53,1 Prozent für Esprit bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt Esprit mit einer Rendite von -2,13 Prozent um 63,15 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Des Weiteren liegt die Dividendenrendite von Esprit bei 0 Prozent, was 5,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aufgrund dieser niedrigen Dividendenrendite wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Esprit derzeit bei 8,56 Euro, was 77 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Esprit aktuell bei 0,38 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,233 HKD liegt, was einen Abstand von -38,68 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,28 HKD um -16,79 Prozent unter dem Durchschnitt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.