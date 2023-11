Esprit Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Esprit Holdings":

Die technische Analyse der Esprit-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,51 HKD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,35 HKD, was einem Unterschied von -31,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse wird auch der 50-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, der bei 0,32 HKD liegt und somit über dem letzten Schlusskurs (+9,38 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Esprit-Aktie und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung nach einfacher Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was 5,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 5,5) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Esprit-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Esprit daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die Diskussionen über Esprit in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen deutlich, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Esprit in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.