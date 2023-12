Esprit Aktie: Gut oder schlecht?

Esprit: Aktienanalyse und Bewertung

Die Esprit-Aktie befindet sich derzeit unter dem Durchschnitt in Bezug auf die Dividendenrendite, was sie zu einem weniger rentablen Investment im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" macht. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 5,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Analyse der letzten 7 Tage einen RSI von 43,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 44,23 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen im Internet über Esprit zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbilds führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Esprit um 55,75 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -0,93 Prozent, wobei Esprit 54,82 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Esprit derzeit als unrentables Investment angesehen wird, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite als auch in der Performance im Vergleich zur Branche. Der RSI und das Stimmungsbild deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Analyse und Bewertung zeigen, dass Anleger möglicherweise vorsichtig sein sollten, wenn es um Investitionen in Esprit geht.

